Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!

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Riprenderanno stamani alle 07:00 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di “Buongiorno Firenze” con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di “C’è Polemica”, condotto da Dario Baldi. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a “Chi si compra?” con Fabio Ferri e Francesco BenvenutI con Pietro Lazzerini mentre dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Luciana Magistrato e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Giacomo Galassi e Luca Calamai mentre dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta di "Passione Fiorentina" con Flavio Ognissanti e Rossella Bucci. Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Tommaso Loreto-Sauro Fattori. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:00, Dimitri Conti condurrà assieme a Tommaso Loreto il suo "Uno contro tutti", prima che scatti l'ora di "In giro per il mondo", con Chiara Bevilacqua in diretta fino alle 21:00.

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