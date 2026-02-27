Proseguono le dirette di Radio FV: alle 12:00 "Viola amore mio"

Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it. Adesso fino alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" con Alberto Polverosi e Giacomo Guerrini. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 ecco "Ganzamente in Viola" con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 20:50 "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

