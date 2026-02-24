Radio FirenzeViola in diretta fino alle 21.30: ora c'è "Calciopiù On Air" poi "Extra Viola"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it che potrete seguire dalla App o dal pc anche in modalità video, e in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Adesso e fino alle 20:45, torna il consueto appuntamento del martedì con il calcio dilettanti a cura della redazione di "Calcio più", ossia "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", di approfondimento della giornata viola, in collaborazione e in onda anche su RTV38.
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
FirenzeViolaFiorentina-Jagiellonia, Franchi "tiepido": promo per le scuole. 1250 i tifosi polacchi: le misure
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
