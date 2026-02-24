Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: ora "Palla al centro"
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 toccherà ad Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari". Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
Fiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udinedi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniUn derby che non può essere fallito. Fiorentina, tornano tutti o quasi… per la salvezza verso un mucchio selvaggio. Dopo Como e Bialystok non deludeteci
Tommaso LoretoComo e Bialystok sono due lampi di normalità in un'annata di tanti errori. I viola hanno tutto per risollevarsi
