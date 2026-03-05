Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Extra Viola"FirenzeViola.it
Oggi alle 21:00Info RFV
di Redazione FV

Le trasmissioni in diretta di Radio FirenzeViola proseguono anche oggi fino alle 21.30.  A chiudere la nostra programmazione arriva infatti "Extra Viola", live dalle 21 alle 21:30 e in diretta anche su RTV38 per approfondire le tematiche della giornata viola, con Luis Laserpe e Angelo Giorgetti a fare il punto su mercato e la sfida contro il Parma.

