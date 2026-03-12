Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!

Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a due ore di "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Righi e Alessandro Di Nardo, trasmissione che potete seguire anche sul canale Youtube di FirenzeViola.it. Dalle 17:00 alle 20:00 ci saranno Giacomo Galassi e Stefano Prizio con "Garrisca al vento". Alle 20:00 inizierà "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua in studio, con Tommaso Loreto dal Franchi per la cronaca di Fiorentina-Rakow, andata degli ottavi di Conference League, con ampio post-partita a seguire

Per ascoltarci CLICCA QUI!