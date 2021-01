TORREIRA, Atletico vuole tenerlo. Cessione difficile

Lucas Torreira è destinato a rimanere all'Atletico Madrid fino alla fine della stagione. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la squadra di Simeone non ha intenzione di privarsi dell'ex Sampdoria visto che è una pedina importante nelle rotazioni. La Fiorentina, così come il Monaco, dovranno dunque pensare ad un nuovo assalto nella prossima sessione di mercato a meno che il calciatore non manifesti segni di insofferenza che però al momento non risultano. L'operazione è dunque difficile possa concretizzarsi a gennaio soprattutto perché i Colchoneros non ci guadagnerebbero.