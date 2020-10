SAPONARA, I tre no che lo hanno confermato in viola

Fino all'ultima ora la Fiorentina ha sperato di piazzare in uscita Riccardo Saponara ma alla fine, il trequartista che l'anno scorso ha terminato la stagione nel Lecce poi retrocesso, è rimasto a disposizione di Iachini. Il centrocampista, in scadenza nel 2022, ha ricevuto tre proposte da club di Serie A nel corso di questo strano mercato post Covid-19, ma nessuna lo ha convinto ad accettare una nuova avventura. L'ultima in ordine di tempo è stata quella del Parma, che ha provato ieri a rilevarlo in prestito per riportarlo alla corte di Liverani, ma senza successo. In precedenza, anche Spezia e Crotone avevano provato a richiederlo in prestito incontrando l'ok del club viola che però non è bastato per convincere il giocatore ad accettare. A questo punto resterà in rosa e si giocherà le proprie carte, consapevole che lo spazio sarà pochissimo e che probabilmente a gennaio dovrà provare a trovare una nuova collocazione lontano dal Franchi.