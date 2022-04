ODRIOZOLA, Una strada in salita: il Real vuole 20 mln

Punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Alvaro Odriozola, la cui conferma resta decisamente in bilico. Per il giocatore, in prestito secco dal Real Madrid e molto stimato dal tecnico Italiano, il club viola ha da tempo avviato i contatti con i Blancos per capire quali strade siano aperte per arrivare alla sua conferma, ma le risposte non fanno guardare con ottimismo al prossimo giugno. Il Real vorrebbe monetizzare e per il terzino non chiede meno di 20 milioni di euro. La strada del rinnovo del prestito potrebbe anche essere percorribile, ma solo con il pagamento da parte viola del 100% del suo contratto, stimabile intorno ai 4 milioni di euro che in questa stagione è stato pagato per più del 50% da parte degli spagnoli. La Fiorentina nel frattempo si sta muovendo alla ricerca di un giocatore di livello da inserire come titolare in quel settore di campo, così da avere le spalle coperte una volta avuta la certezza di non poter prolungare il rapporto con Odriozola.