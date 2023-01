MERCATO, Il punto: Sirigu e Brekalo vicini

Giornata di assestamento per il mercato della Fiorentina, che continua su poche piste ma ben indirizzate: per l'arrivo di Salvatore Sirigu è solo questione di tempo, con il portiere che, salvo sorprese, ad inizio della prossima settimana sarà viola (prestito fino al termine della stagione); stessa situazione ma percorso inverso per Pierluigi Gollini, promesso sposo del Napoli (clicca qui per i dettagli).

Anche la trattativa per Josip Brekalo sembra in fase di delineazione, con le due parti fiduciose sulla buona riuscita dell'operazione (clicca qui). Smentiti invece i rumors su un possibile addio già a gennaio di Luka Jovic (qui i dettagli).