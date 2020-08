IND.FV, Ribery a Firenze in anticipo per cambiare casa

Il ritorno di Franck Ribery a Firenze con dieci giorni d'anticipo rispetto alla convocazione da parte della società, ha fatto piacere a tutti i tifosi viola che hanno capito una volta di più l'attaccamento del calciatore alla sua "missione" fiorentina. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il ritorno con tanto anticipo e insieme alla moglie Wahiba ha una motivazione ben precisa dietro, ovvero la ricerca di una nuova casa dopo l'esperienza traumatica presso la villa di Capannuccia, nel comune di Bagno a Ripoli. Il campione francese e sua moglie, sono rimasti molto colpiti dal furto subito e, sentendosi insicuri in una zona così periferica, hanno deciso di cambiare casa avvicinandosi al centro. Una casa che dovrà rispondere a diversi requisiti, come la palestra e probabilmente anche una piscina, con il calciatore che in questi giorni sta già girando per la città per trovare una soluzione adatta anche alla famiglia prima della ripresa della stagione.