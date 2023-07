IND.FV, VP: Commissione per via libera tifo può slittare

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

Al Viola Park il primo giorno di lavoro prosegue senza intoppi, ma resta ancora un punto interrogativo l’apertura al pubblico. ‘Ci stiamo lavorando con la commissione di pubblico spettacolo" ha sottolineato il dg Barone in mattinata. Ma la commissione comunale, che deve dare l’autorizzazione, in un primo momento prevista per domani giovedì 13, sembra destinata a slittare, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it.

Perché ci sia il via libera infatti servono i permessi di Vigili del Fuoco, ASL e di tutti gli enti richiesti dalla legge in materia e serve dunque qualche altro giorno. In attesa di notizie ufficiali, l’obiettivo sembra essere l’apertura per la gara con il Catanzaro (vista anche l'organizzazione necessaria) ma ogni giorno ovviamente è buono per l'ok alle porte aperte.