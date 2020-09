IND. FV, Pezzella ancora non è in gruppo. Pulgar...

Aggiornamenti sullo stato di salute del capitano German Pezzella, uscito infortunato nel corso dell'amichevole con la Reggiana di sabato 12 settembre scorso, ed ancora non del tutto a disposizione dell'allenatore Beppe Iachini. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il centrale argentino anche stamattina si è allenato solamente in parte con il gruppo viola, e la sua presenza per sabato sera in casa dell'Inter rimane in dubbio. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Pulgar.