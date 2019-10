IND. FV, Per Barone nuovo incontro per lo stadio

La questione stadio a Firenze è più che mai di attualità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it il braccio destro del presidente della Fiorentina, Joe Barone, ha fatto visita nuovamente all'interno di Palazzo Vecchio per una nuova riunione tecnica con le varie parti per approfondire ulteriormente la vicenda. Questo testimonia, una volta di più, quanto il club gigliato stia facendo veramente sul serio ed abbia intenzione di regalare ai propri tifosi un nuovo impianto in tempi relativamente brevi.