IND. FV, Pedro domani ancora con la Primavera

Ci sarà ancora una volta Pedro nella formazione Primavera viola che domani alle 17 allo stadio Franchi affronterà la Roma di Alberto De Rossi: come raccolto da Firenzeviola.it, il brasiliano (che non sarà convocato da Montella per la trasferta di San Siro contro il Milan) non è ancora ritenuto pronto per giocare con la prima squadra e pertanto scenderà ancora con i baby di Bigica con l'obiettivo di incamerare minutaggio nelle gambe e trovare quanto prima la forma migliore.

Lo scenario, oltretutto, sarà dei migliori visto che Pedro (che sabato scorso ha giocato 60' contro l'Inter a Sesto San Giovanni palesando tuttavia ancora qualche problema di forma) potrà calcare per la prima volta il terreno di gioco che presto lo vedrà protagonista con i grandi con la maglia numero 9 sulle spalle, ovvero quello dello stadio Franchi dove quest'anno la Fiorentina giocherà le gare di cartello del suo settore giovanile e della squadra femminile.