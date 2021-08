IND. FV, LO SPEZIA PIOMBA SU MALEH. E KOUAME PUÒ ANDARE DAVVERO AD EMPOLI

Con la stagione alle porte, la Fiorentina ha necessità di sfoltire la rosa e di mandare giocatori che a Firenze potrebbero avere poco spazio a giocare con continuità altrove. Uno di questi è il centrocampista Youssef Maleh che, dopo l'ottima stagione al Venezia, ha bisogno di continuare il suo percorso di crescita in una squadra dove possa giocare con continuità. Tra le pretendenti, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, spunta anche lo Spezia, squadra dell'ex tecnico Vincenzo Italiano, che dalla Fiorentina ha già preso a titolo definitivo Hristov ma che già aveva manifestato interesse verso altri viola tra cui il centrocampista dell'Under 21. Ora quell'interesse potrebbe trasformarsi in un prestito. Ieri il suo agente era al centro sportivo viola per fare il punto con la dirigenza viola. L'intenzione è appunto di non interrompere l'ascesa del giocatore a rischio panchina viola.

E il discorso è andato anche su un altro giocatore assistito dallo stesso Minieri, l'attaccante Kouame. Il giocatore si è aggregato solo lunedì al gruppo viola ma sa bene che alla Fiorentina avrebbe poco spazio vista l'esplosione di Vlahovic la scorsa stagione. Con il cambio di modulo lo spazio sarebbe ancora minore. Per lui si è fatto avanti l'Empoli. L'ivoriano nella squadra di Andreazzoli potrebbe ritrovare grande fiducia con un campionato da protagonista, sfruttando anche l'entusiasmo dell'esperienza alle Olimpiadi giocate con la Nazionale, e senza costringere la famiglia a lasciare la Toscana. I buoni rapporti tra i due club favorirebbe l'operazione.