IND. FV, LESIONE DI PRIMO GRADO PER RIBERY. IL RECUPERO...

Sospiro di sollievo, dal centro sportivo, in merito alle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, infatti, il francese non avrebbe riportato fratture ma una probabile lesione di primo grado alla caviglia destra. Generalmente per infortuni di questo tipo i tempi stimati per il recupero sono di circa due settimane. Una tegola, certo, ma meno grave del previsto. È comunque atteso il report, che chiarirà ulteriormente la questione.