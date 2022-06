IND.FV, E. Pierozzi: ACF lo vuole già riacquistare

La Fiorentina è pronta a ricomprare dall'Alessandria un prodotto del suo settore giovanile: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo la buona stagione in Piemonte, i viola avrebbero già allacciato i contatti per riacquistare con un anno di anticipo rispetto all'accordo stipulato 12 mesi fa il terzino destro classe 2001 Edoardo Pierozzi.

Il difensore - reduce da 19 presenze, 1 gol e 2 assist con i "grigi" e diventato uno dei migliori prospetti di B nel suo ruolo - è stato di recente convocato anche nello stage voluto dal ct Mancini per la Nazionale e la Fiorentina, dopo averlo seguito attentamente, sarebbe fin d'ora disposta a tornare in possesso del suo cartellino (che adesso è di proprietà dell'Alessandria), facendo valere il diritto di recompra che la scorsa estate era stata fissato al 2023. L'obiettivo dei viola è quello poi di mandare in prestito in Serie B Pierozzi, per testarlo ancora e per permettergli di restare in orbita azzurra.

L'epilogo di questa trattativa tuttavia non sembra imminente: l'Alessandria infatti è in vendita e si saprà qualcosa di più su questa ed altre situazioni di mercato dopo il 20 giugno. La Fiorentina, intanto, ha rimesso Edo Pierozzi nel mirino.