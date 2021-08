IND. FV, Dutu andrà in prestito al Montevarchi

Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno è stato convinto dal progetto dei rossoblù ed ha deciso di andare in prestito per cercare di trovare continuità d'impiego. Il classe 2001 non ha però rinnovato il suo contratto con la Fiorentina, con la quale ha vinto 3 Coppe Italia Primavera, perché il club di Commisso detiene comunque un'opzione per allungare il suo contratto.