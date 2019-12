IND. FV, Chiesa a rischio: oggi solo terapie. Castro...

Ancora un allenamento a parte, con terapie incluse, per Federico Chiesa: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il numero 25 della Fiorentina nel pomeriggio di oggi svolgerà un lavoro individuale come già fatto ieri, pertanto la sua disponibilità per la sfida di venerdì sera contro la Roma è a rischio. Sta bene invece Castrovilli, che per la gara contro i giallorossi sarà a disposizione di Montella: oggi il numero 8, nell'allenamento di oggi in programma alle 15, dovrebbe riprendere a lavorare con il resto dei compagni.