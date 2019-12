IND. FV, Castro sta meglio: ok per venerdì. Chiesa...

La seduta di scarico della Fiorentina ha portato in dote buone notizie sul fronte Gaetano Castrovilli dopo la sostituzione anzitempo avvenuta ieri durante la partita con l'Inter: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il giocatore - che era stato richiamato in panchina per un risentimento muscolare, per la precisione per un'infiammazione in una parte sotto il ginocchio - oggi è arrivato al campo già in condizioni migliori per cui già da domani dovrebbe riprendere ad allenarsi con il resto del gruppo. C'è dunque ottimismo per il recupero del numero 8 in vista della gara con la Roma di venerdì. Molto più da monitorare la condizione di Chiesa, che ieri - anche lui uscito malconcio - ha ricevuto due colpi ben distinti che ancora gli provocano dolore: un pestone al piede e una botta sulla caviglia.