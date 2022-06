IND. FV, Buso al CS: Affrico sarà affiliata élite di ACF

Renato Buso, collaboratore di Prandelli nell'esperienza alla Fiorentina, è stato da poco nominato alla conduzione tecnica sportiva della scuola calcio US Affrico. Come si può vedere dalle foto scattate da FirenzeViola.it, Buso ha da poco lasciato il centro sportivo, dove si è recato per discutere di questioni legate all'Affrico che diventerà presto affiliata élite della Fiorentina.