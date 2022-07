IND. FV, Anche l'Empoli è interessato a Ranieri

Nuova pretendente per Luca Ranieri: secondo quanto appreso da FirenzeViola.it il terzino classe '99, rientrato a Firenze dopo una buona annata in prestito alla Salernitana, sarebbe sotto la lente d'ingrandimento dell'Empoli. Il club azzurro si sarebbe interessato al difensore, che nel frattempo non ha raggiunto il gruppo squadra Fiorentina in Austria in attesa di trovare una sistemazione. Anche l'Empoli ha sondato quindi il terreno su Ranieri, oggetto del desiderio anche di altri club di Serie A tra cui la Salernitana, che vorrebbe riportarlo in Campania.