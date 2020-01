IND. FV, Ag. Thereau al CS: si discute del suo futuro

David Lasarcina, procuratore di Cyril Thereau, è attualmente all'interno del centro sportivo. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il calciatore è infatti all'esterno dello stesso ad aspettare il suo agente per capire l'esito dell'incontro con la società viola. Le parti stanno discutendo se per il futuro dell'attaccante sia meglio un prestito nei prossimi 6 mesi oppure una permanenza a Firenze, se non la rescissione del contratto.