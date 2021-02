IL MERCATO IN 90'', PER VLAHOVIC SI LAVORA AL 2026. CACERES UN'ALTRA STAGIONE?

Come ogni venerdì torna "Il mercato in 90 secondi", con il direttore di TMW Radio ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini che fa un punto dei movimenti in entrata e in uscita della Fiorentina. Oggi spazio alla questione rinnovi di casa viola: la volontà per Dusan Vlahovic è quella di blindarlo, magari fino al 2026, per quanto riguarda Milenkovic invece i segnali in merito al rinnovo sono negativi, e per Pezzella i prossimi saranno mesi decisivi per capire se in estate sarà addio o meno. Infine Caceres piace molto alla dirigenza viola, quindi si sta pensando al possibile prolungamento del contratto anche per la prossima stagione. Ecco il punto video: