IL MERCATO IN 90'': IL NODO DV9 E LA SITUAZIONE IN DIFESA

Torna l'appuntamento con "Il mercato in 90 secondi", la rubrica curata dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che racconta in un minuto e mezzo tutte le manovre che vedono la Fiorentina protagonista da qui fino al 31 gennaio. Ampio spazio quest'oggi alla questione primaria di casa viola: quella legata a Dusan Vlahovic, cercato dall'Arsenal ma non solo.

Poi attenzione alla difesa: non è intenzione viola far partire Nastasic così come Milenkovic, mentre in entrata resta in auge il nome di Kumbulla. Tutto fermo sul fronte delle uscite, quindi le questioni che riguardano Amrabat e Kokorin.

Ecco la puntata di oggi. 15 gennaio: