IL MERCATO IN 90'', SI RIACCENDE IL CASO VLAHOVIC. E C'È LO SPETTRO DELLA JUVENTUS

Torna l'appuntamento con "Il mercato in 90 secondi", la rubrica curata dal direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini, che racconta in un minuto e mezzo tutte le manovre che vedono la Fiorentina protagonista da qui fino al 31 gennaio. Ampio spazio quest'oggi alla questione primaria di casa viola: quella legata a Dusan Vlahovic, cercato dall'Arsenal ma non solo.

Per il momento il serbo è determinato a dire di no a qualsiasi offerta sul suo conto fino a giugno mentre sullo sfondo continua a stagliarsi lo spettro della Juventus, che ha già individuato nel classe 2000 il suo rinforzo prioritario per ciò che riguarda l'attacco del futuro. Al momento la situazione è ferma, visto che non ci sono i presupposti economici per portare avanti questa trattativa (Kulusevski non rientra nelle idee dei viola).

Occhio anche alle ultime mosse dei viola per ciò che riguarda il mercato in entrata: salutato Benassi (all'Empoli) e con Amrabat in uscita, la Fiorentina potrebbe valutare un nuovo innesto in mediana e addirittura un nuovo centrale difensivo. Ecco la puntata di oggi!