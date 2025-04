Tegola per la Fiorentina Primavera, operazione al ginocchio per l'attaccante Presta

Francesco Presta, attaccante della Fiorentina Primavera, deve fermarsi per il resto della stagione visto che ha dovuto operarsi al crociato. E, come racconta il giocatore sui social dopo l'operazione eseguita dal professor Mariani a Villa Stuart, non è la prima volta visto che la scorsa stagione ha dovuto affrontare lo stesso infortunio all'altro ginocchio. Ecco le sue parole: "E' difficile da accettare, quasi impossibile, poco più di un anno e mezzo fa mi operai al legamento crociato della gamba sinistra, questo pomeriggio mi sono operato al legamento crociato della gamba destra. Cicatrici indelebili, ferite ancora aperte, segnano un percorso pieno di ostacoli, fatica, dolore ma anche pieno di passione, dedizione, obbiettivi raggiunti e sogni che continuerò ad inseguire per tutta la vita superando qualsiasi avversità. Sono sicuro che la determinazione sarà più grande di ogni ostacolo per tornare più forte di prima a calpestare il prato più bello del mondo. Ringrazio specialmente il prof. Mariani, tutto lo staff di Villa Stuart e tutto lo staff della Fiorentina".

Tanti i messaggi di incoraggiamento ricevuto, dai compagni e da ex compagni come Kayode. Il giocatore aveva fin qui giocato 18 partite, compresa la Supercoppa, con un bottino di 3 gol e 2 assist ai compagni.