La Fiorentina Primavera perde a Cagliari l'ultima partita del 2024. I viola sconfitti in Sardegna per 2-0, decide la doppietta di Mutandwa. Per la terza gara di fila la squadra di Galloppa non riesce ad ottenere i tre punti. Al momento la Fiorentina si trova terza in classifica con Inter e Milan, a quota 31 punti.