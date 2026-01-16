Primavera, la formazione della Fiorentina per la gara col Milan

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:40Giovanili
di Redazione FV

Alle 14:00 è in programma la sfida tra Milan e Fiorentina Primavera, valida per la ventesima giornata del campionato di categoria. Questa la formazione ufficiale viola dell'incontro che si terrà allo Sportitalia Village di Verano Brianza. 

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli (GK); Trapani (C), Turnone, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Deli; Kone, Atzeni, Mazzeo; Puzzoli. All.: Galloppa