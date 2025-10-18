La Fiorentina primavera vince per 2-0 a Bologna: decisivi i gol di Bertolini e Jallow
La Fiorentina primavera continua la sua striscia di risultati utili consecutivi, arrivata adesso a quattro partite, vincendo in casa del Bologna di Stefano Morrone per 2-0. La squadra allenata da Daniele Galloppa ha offerto una prestazione autoritaria e di qualità al ‘Granarolo Youth Center’ di Crespellano, segnando nel primo tempo su rigore con un super Bertolini, autore di una grande prestazione, e raddoppiando nella ripresa con il subentrato Jallow. I viola all'ottava giornata salgono così a quota 17 punti in classifica.
