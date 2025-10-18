Allegri verso la Fiorentina: "Viola ben allenata, non merita questi punti: è un'opportunità"

Massimiliano Allegri presenta Milan-Fiorentina. L'allenatore rossonero, alla vigilia del match, si affaccia alla sfida contro i viola nella consueta conferenza stampa d'avvicinamento alla gara. Queste alcune dichiarazioni, riportate dall'inviato di Tuttomercatoweb.com: "Ieri primo allenamento tutti insieme. I ragazzi stanno bene. Le partite dopo la sosta sono sempre un po' una incognita, perché bisogna rimettere subito la testa e la concentrazione sul campionato. Inizia un nuovo ciclo di cinque partite: bisognerà essere bravi a fare una partita molto attenta contro una squadra che, a prescindere dalla classifica, ha fatto buone prestazione e ha ottime qualità. Domani opportunità per fare un altro passettino in avanti".

Spazio poi al "bollettino medico" in vista del match: "Leao ha fatto una buona settimana, intensa di allenamento; doveva riacquistare una condizione buona e credo sia pronto per tornare ad essere uno dei protagonisti. Rafa ha qualità importanti e sono contento che sia tornato ad avere una condizione buona. Abbiamo fuori Rabiot e Pulisic: difficilmente saranno a disposizione prima della prossima sosta. Estupinan non ci sarà domani. Da valutare Nkunku: non riesce a mettere la scarpa bene e quindi valutiamo tra oggi e domani. Jashari fuori. Saelemaekers disponibile. Abbiamo un numero di giocatori sufficiente per fare la partita di domani. Gli infortuni fanno parte della stagione, bisogna essere bravi a capire il momento ed è uno stimolo in più per fare di più".

Questo invece il sentore sulla partita di domani: "Le partite sono tutte difficili, da giocare e da vincere. La Fiorentina ha ottima qualità, ha giocatori che davanti hanno il gol nelle gambe. Poi comunque è ben allenata e ben organizzata. Non merita i punti fatti, avrebbe meritato più punti. Ecco perché dovremo fare una partita di grande attenzione come fatto nelle ultime partite, migliorando situazioni in entrambe le fasi. Sono state fatte buone cose, ma al momento siamo ancora lontani da maggio e bisogna fare un passettino alla volta. E domani è un passettino che bisogna fare assolutamente".

Infine il suo rapporto con Pioli: "Ho un buon rapporto con Pioli, è stato l'ultimo allenatore a vincere lo scudetto e vincere non è mai banale. Sono sicuro che farà un gran lavoro anche alla Fiorentina".