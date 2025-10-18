Nainggolan netto sulle punte: "Dovbyk? Lasciamo fare, io ho giocato con Dzeko"
Radja Nainggolan non le manda a dire. Mai. L'ex centrocampista di Roma e Inter, interpellato da La Gazzetta dello Sport in vista del match tra giallorossi e nerazzurri, ha lanciato anche qualche stoccata agli attaccanti del panorama della Serie A. In particolare, pizzicato su un parere in merito a Pio Esposito, il Ninja non ha usato mezzi termini: "Si parla tanto di Pio, che ha ottimi colpi, ma facciamolo segnare prima di esaltarlo troppo.
Lo dico per lui. Su Dovbyk a Roma, invece, che cosa aggiungere? Lasciamo stare, io giocavo con gente come Dzeko...". Il riferimento va agli anni in cui Nainggolan ha condiviso lo spogliatoio e il campo con l'attuale attaccante della Fiorentina, in stagioni dorate per entrambi e in generale per la Roma.
