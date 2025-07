Primavera, Galloppa dopo l'amichevole con lo Scandicci: "Stiamo dosando i carichi. C'è già un bel gruppo"

vedi letture

Ieri la Fiorentina ha pareggiato 2-2 in amichevole con lo Scandicci, squadra che il prossimo anno militerà in Serie D, al Viola Park. Al termine della terza amichevole della preparazione estiva dei giovani viola, che prima dell'inizio del campionato affronteranno anche Arezzo, Montevarchi e Grosseto, il tecnico dell'under20 gigliata Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni ufficiali del club. Queste le sue parole: "Ci fa bene, è allenamento. Abbiamo trovato una squadra di Serie D che ci ha aspettato bassa quindi ci è sevito anche come spuiti sia ai ragazzi che come allenamento fisico. Ho visto cose buone e cose da migliorare ma dobbiamo considerare anche il tanto lavoro fisico svolto in queste settimane dai ragazzi. Va bene così".

I carichi degli allenamenti stanno diminuendo?

"Stiamo gestendo i carichi per arrivare alla prima di campionato. Ora abbaimo altre amichevoli quindi stiamo dosando i carichi di lavoro sempre continuando a spingere. Poi andremo verso le ultime due settimane a mollare un pochino per arrivare speriamo al meglio alla prima di campionato".

I pochi 2006 rimasti stanno aiutando i più giovani a crescere?

"Sì, gli stanno dando una mano ad amalgamarsi. Sei sono in prima squadra e va considerato eprché sono tanti. A livello di gruppo aiuterebbe averli con noi ma i 2006 sono tutti ragazzi a posto e credo che si sia già creato un buon gruppo. Questo mi piace. L'atteggiamento è stato giusto da parte di tutti. Voglia di non mollare e di non perdere".