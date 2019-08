LIVERPOOL, Respinta l'offerta viola per Bobby Duncan

Il Liverpool ha respinto l'interesse della Fiorentina per Bobby Duncan e non ha intenzione di vendere il giovane attaccante. Lo scrive liverpoolecho.co.uk, che aggiunge come la squadra italiana avrebbe presentato un'offerta al direttore dell'Accademia Alex Inglethorpe nel fine settimana per prendere in prestito Duncan per una stagione, con un diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro.

Tuttavia, il Liverpool ha respinto l'offerta e non ha in programma né di vendere né di prestare un giocatore su cui i reds puntano molto. La scorsa settimana il Liverpool ha respinto anche un'offerta arrivata dal club danese Nordsjaelland.