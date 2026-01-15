Galloppa: "Se siamo concentrati a migliorarci i problemi sono per gli altri"

Mister Daniele Galloppa, sui canali ufficiali della Fiorentina ha parlato della prossima partita di campionato contro il Milan e del mese di ferro che la sua squadra sta per affrontare: "La partita si prepara da sola, perché l'avversario è forte e la partita è importante, quindi la partita emotivamente si prepara da sola, ma sul campo va preparata bene. È una squadra che ha individualità importanti, che gioca bene e con cui all'andata è stata una partita equilibrata, quindi sappiamo che avversario ci aspetta e che partita sarà. È un momento molto pressante e delicato che si affronta lavorando e con energia. Ho detto alla squadra che questo sarà un mese complicato con molte partite difficili, ma allo stesso modo anche le altre squadre quando si preparano contro di noi hanno delle difficoltà, quindi dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo.

Gli avversari si aspettano una squadra forte e dovremo mettere grande attenzione e responsabilità nel momento. L'avversario è importante, ma l'avversario più grande da battere siamo noi stessi. Se siamo concentrati a migliorarci i problemi sono per gli altri.