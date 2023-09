FIORENTINA U19, Contro il Genoa finisce in pareggio

FirenzeViola.it

Si è appena concluso il match di Campionato primavera tra Fiorentina e Genoa. I ragazzi di Mister Galloppa non sono andati oltre il pareggio per 1-1. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, è il Genoa a sbloccare la partita al 8' del secondo tempo grazie al penalty trasformato da Bornozusov, bravo a spiazzare l'estremo difensore Viola Vannucchi. Il pareggio per la Fiorentina arriva sul finale, al 37' del secondo tempo, grazie alla bella inzuccata del 2006 Caprini, dopo che i rossoblu erano rimasti in 10 per l'espulsione di Ghirardello.