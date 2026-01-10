Domani Fiorentina-Juventus Primavera, Galloppa: "Campionato unico in Europa"

Alla vigilia della partita di campionato contro la Juventus al Viola Park e fresco vincitore in Coppa Italia contro il Napoli, l'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Che tipo di campionato è lo dice la classifica, penso non ci sia un campionato in Europa così, con tantissime squadre in pochi punti. La squadra che riuscirà a dare più continuità rimarrà in vetta fino alla fine. Come si gestisce? Pensando al quotidiano, consapevoli del fatto che le cose ce le siamo guadagnate e abbiamo le qualità per guadagnarcele ancora, per cui bisogna stare lì e cercare di vincere ogni partita.

Dobbiamo migliorare l’attenzione in non possesso. Alla prima occasione prendiamo puntualmente gol, però vedo tantissime cose positive: abbiamo rimontato due partite in trasferta con l’uomo in meno, meritando di vincerle. Abbiamo fatto un’ottima partita in Coppa Italia tre giorni fa, la squadra c’è e ha una mentalità e un’idea".