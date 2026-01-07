Coppa Italia Primavera, Fiorentina-Napoli: viola in vantaggio 2-1 all'intervallo
FirenzeViola.it
Per l’esordio stagionale in Coppa Italia di categoria, al Viola Park è andato in scena un primo tempo ricco di gol e occasioni tra Fiorentina e Napoli Primavera: 2-1 al termine dei primi 45 minuti. Ad andare in vantaggio sono i gigliati grazie al colpo di testa di Bertolini dopo 6 minuti su cross perfetto di Balbo. Vantaggio che, però, dura solo 5 minuti, a causa del goal partenopeo di D'Angelo, fortunato anche a trovare una deviazione viola al momento del tiro.
Alla mezz'ora però è di nuovo la Fiorentina a trovare il gol grazie a Batignani: suo il tap-in vincente dopo la risposta corta del portiere partenopeo a seguito di una punizione calciata da Sadotti.
Giovanili
