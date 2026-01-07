Coppa Italia Primavera, Fiorentina ai quarti: Napoli battuto 3-1
La Fiorentina Primavera di mister Galloppa parte bene nell'edizione 2025/26 di Coppa Italia. Braschi e compagni hanno battuto al Viola Park i pari età del Napoli col punteggio di 3-1, vendicandosi della sconfitta subita dalla stessa squadra partenopea in campionato. In gol per i viola Bertolini al 6° minuti su cross perfetto di Balbo, Batignani su tap-in dopo risposta corta del portiere partenopeo al 28° e Yallow in pieno recupero dopo contropiede perfetto iniziato da Deli, continuato da Puzzoli e concluso proprio dal giocatore gambiano.
Per il Napoli il momentaneo pareggio era arrivato all'11° minuto con di D'Angelo. Con questa vittoria i viola avanzano così ai quarti della competizione, dove troveranno il Sassuolo. Ricordiamo che i gigliati tengono a questa competizione avendola vinta cinque volte nelle ultime sette edizioni.
