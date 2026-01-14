Bonanno: "Firenze per me è casa. Galloppa, quanta passione nel suo lavoro"

vedi letture

Il centrocampista della Fiorentina Primavera Piergiorgio Bonanno si è raccontato ai canali ufficiali della società viola, partendo dal suo rapporto con la città di Firenze: "Questo posto per me è diventato casa. Crescere qui è stato fantastico e con il Viola Park tutto è migliorato. Ogni ragazzo sogna di crescere in una struttura del genere per cui mi sento onorato. Due figure mi hanno aiutato molto, in particolare: mister Capparella che ho avuto per tre anni ed è stato importante sia in campo che fuori. Mi ha fatto capire quanto posso essere forte e quanto è corto il gap con la prima squadra.

L'altro è il direttore Angeloni che mi ha fatto capire quanto siamo fortunati. Mister Galloppa? Per me è una persona fondamentale. Da lui ho imparato quanto siano importanti i dettagli. Studia e ha grande passione per questo sport".