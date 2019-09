BIGICA, Se diamo il 110% vinciamo. Il Franchi...

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina Primavera, ai microfoni di ViolaChannel.tv ha commentato la sconfitta con l'Inter e la prossima partita con la Roma, in programma al Franchi: "Con l'Inter è stata una partita molto equilibrata che doveva finire in parità. Poi c'è stato il gol loro in un'azione tambureggiante, nata anche da errori nostri sia in impostazione che di attenzione. In queste sconfitte bisogna sempre trovare qualcosa di positivo, e i ragazzi la prestazione l'hanno fatta. Pur avendo 4 giocatori molto offensivi abbiamo difeso bene, ci è mancata forse un po' di lucidità nelle scelte. La Roma? E' una squadra che gioca a calcio, molto tecnica. È sempre difficile giocare contro di loro, in più hanno delle individualità importanti come Riccardi. Sa inserirsi e ha il tiro in porta: dovremo essere sempre compatti per cercare di non farlo andare in possesso di palla. Ma anche gli altri giocatori offensivi ci possono mettere in difficoltà. Giocare al Franchi? Per tutti noi della Primavera è uno stimolo in più, ma al di là del campo di gioco chi indossa questa maglia deve sempre dare il 110%. E se diamo il 110% vinciamo la partita, sicuramente".