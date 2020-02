BIGICA, Chances di finale al 49%. Su Dalle Mura...

Queste le parole del tecnico della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica nel post partita della gara di Coppa Italia contro la Juventus: “La squadra ha avuto un buon approccio alla partita, abbiamo giocato con personalità: abbiamo preso un gol a fine primo tempo su una palla persa da noi ma i ragazzi non si sono persi d’animo. Abbiamo avuto voglia di ribaltare il risultato e al di là del pareggio abbiamo avuto alcune situazioni dove potevamo portare a casa una vittoria che era a mio avviso meritata. Le percentuali per passare il turno? 51% per la Juve e 49% per noi: sono certo però che sarà una partita aperta: vogliamo difendere in tutti i modi il trofeo vinto lo scorso anno e abbiamo tutte le qualità per far bene a Torino. Pochi tifosi oggi? E’ normale che ci aspettavamo più gente ma giocare di mercoledì alle 17 non è il massimo: io mi sento solo di ringraziare la società per averci messo a disposizione lo stadio… certo mi sarebbe piaciuto giocarmela davanti a più persone. Fiorini? Ha fatto una prova altalenante: con l’esperienza che ha dovrebbe gestire meglio certe situazioni. Nell’azione del gol della Juve era lui in possesso di palla. Di sicuro è cresciuto nella fase difensiva. Può certamente fare di più e a fine anno sarà cresciuto. Dove dobbiamo migliorare? In fase offensiva, soprattutto negli ultimi 20 metri visto che abbiamo 5-6 occasioni a partita. Dalle Mura oggi dopo la convocazione coi grandi? Ha almeno 30 partite in campo internazionale con le Under azzurre. Lo vorrei più ignorante nella fase difensiva. Se impara questo aspetto sarà un giocatore di alto livello”.