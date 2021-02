ALL. U16-U17, Ecco come lavoriamo con i baby viola

Jacopo Falanga, allenatore dell'Under 17, ha parlato al sito ufficiale per spiegare come vivono i suoi ragazzi questo periodo di solo allenamento: "La squadra sta benissimo, gruppo che ha fatto tutto il percorso insieme, e sono amici prima di compagni di squadra. Hanno voglia di lavorare e ci mettono passione nonostante siano stati tanto a casa, condividiamo con loro questo secondo lockdown, da aprile lo scorso anno e poi ancora quest'anno. Però ci ha aiutato perché ci conoscevamo e condividevamo energie nuove, abbiamo trovato disponibilità da parte loro per fare attività parallele. Molti sono toscani e di Firenze, altri dell'aretino, ora è arrivato un greco e ci sono due calabresi che sono molto divertenti. Loro sono in convitto come altri ragazzi di altre categorie, dove studiano e consumano la Playstation".

Gli fa eco Daniele Galloppa, allenatore dell'Under 16, che spiega le difficioltà di fissare un obiettivo con i campionati fermi. "I ragazzi stanno bene ma siamo in attesa che riparta il campionato perché per loro è difficile non giocare e non sfogarsi sul campo, anche se cerchiamo di tenerli il più possibile sul pezzo. Non l'hanno presa bene la sospensione del campionato, è un anno che navighiamo a vista ed è difficile fissare un obiettivo. Ma abbiamo creato degli stimoli per fortuna per tenerli accesi ma è dura per loro. Stadio Franchi alle spalle? Ai primi allenamenti glielo facevo vedere per far capire che il sogno è distante ma allo stesso tempo a portata di mano"