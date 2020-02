ALL. JUVE PRIMAVERA, Peccato, Coppa era obiettivo

Alla Juventus Primavera non basta il pareggio per accedere alla finale di Coppa Italia. A Vinovo finisce 2-2, ma la Fiorentina accede alla finalissima in virtù del maggior numero di reti messe a segno in trasferta. A fine gara il tecnico bianconero Lamberto Zauli: “Era un nostro obiettivo, volevamo fare il massimo e arrivare più in alto possibile. Peccato, abbiamo trovato una squadra con cui ce la siamo giocata sia all’andata che al ritorno, gli episodi ci sono girati male. la Fiorentina è stata brava a sfruttare le occasioni e noi veniamo eliminati per i gol fuori casa. Già da domenica avremo un altro grande obiettivo che è quello di ottenere i playoff, quindi da domani dobbiamo concentrarci sul Pescara e migliorare le cose che oggi non sono andate”.