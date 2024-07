UFFICIALE, Riscatto e contratto fino al 2027 per Toniolo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Martina Toniolo, come si legge dall'account ufficiale della Fiorentina Women’s, è stata riscattata. Il difensore, che era arrivata in riva all'Arno l'estate scorsa, non tornerà dunque alla Juventus, club ormai ex detentore del suo cartellino. La squadra viola, sempre tramite un post su X, ha anche reso nota la scadenza del nuovo contratto della classe 2001, che sarà nel 2027: