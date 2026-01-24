Serie A Femminile, alle 15 la Fiorentina sfida la Lazio: le formazioni ufficiali

Serie A Femminile, alle 15 la Fiorentina sfida la Lazio: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 14:30Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Dopo il pareggio per 1-1 maturato in Coppa Italia Women, la Fiorentina Femminile torna in campo in campionato per sfidare la Lazio: fischio di inizio alle ore 15:00 allo stadio Fersini di Formello. Dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa nell'ultimo turno, le ragazze di mister Pinores-Arce sono alla ricerca della vittoria, risultato che permetterebbe di mantenere il 2° posto in classifica ma soprattutto di allontanarsi da una zona di classifica molto affollata: sono 4 i punti che dividono le squadre dalla 2° all'8° posizione. Di seguito le formazioni uffciali delle due squadre:

LAZIO WOMEN (3-4-2-1): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Goldoni, Simonetti, Oliviero; Visentin, Le Bihan; Piemonte.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Orsi, Van Der Zanden, Faerge, Johansen; Severini, Curmark, Cherubini; Bredgaard, Omarsdottir, Janogy. 