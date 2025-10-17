Valcareggi duro con Kean: "Se non gioca domani si dimostra un cagasotto"
Questo il commento di Furio Valcareggi a proposito della presenza o meno di Kean in Milan-Fiorentina: "Non ha nulla alla caviglia da quanto ho capito... Se non scendesse in campo mi offenderei un po'. Spero che scelga di esserci ugualmente anche se sente un po' di dolore, perché ha avuto solo una lieve distorsione. Mi aspetto di vedere forza di volontà e voglia di segnare, se non gioca dimostra di essere un cagasotto. E la cosa mi preoccuperebbe... Giochi ed esca a metà secondo tempo".
Come sta vedendo Pradè ultimamente?
"Sotto un treno, soffre tantissimo perché ha fatto una buona squadra che però non risponde. Viene accusato per i troppi soldi spesi per Piccoli: ma è un buon giocatore. E poi che ce ne frega di quanto è stato pagato?".
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
Angelo GiorgettiBrivido Kean e il mistero del leader scomparso: Gosens primo degli irriconoscibili, domandiamoci perché. Pioli ha sottovalutato la criticità dell’ambiente, ma deve essere protetto. Gli scontenti? Normale ci siano in una rosa troppo lunga
