La ex Guagni: "Lo scudetto al Franchi: uno dei momenti più belli della mia vita"

Alia Guagni, ex calciatrice della Fiorentina Femminile, è stata ospite al Viola Park nel Padiglione Women. Ecco le sue impressioni sulla nuova struttura e sul calcio femminile, rilasciate in un'intervista al sito ufficiale della Fiorentina:

Che mondo calcistico hai trovato rispetto a quello che hai lasciato?

"Sì, direi completamente diverso, è un mondo nuovo e bellissimo. Ne parlavamo tanto quando vestivo i colori viola ed è forse meglio di quanto si pensasse".

In un ambiente del genere ci può essere un vantaggio per le calciatrici? E cosa ti aspetti da loro?

"Le calciatrice hanno tutto a disposizione, qui non manca niente, hanno tutto quello che serve per essere professioniste al 100% e quindi ci vuole anche qualcosa in più per raggiungere grandi traguardi, perché penso che una piazza come Firenze se lo meriti".

Pensi ancora ai traguardi che hai raggiunto con questa maglia?

"Sì, ovviamente. Adesso che ho smesso di giocare nelle interviste ripasso i momenti migliori della mia carriera e ritorno sempre alla maglia viola. Ripenso a uno dei momenti più belli della mia vita, lo scudetto al Franchi".

Da calciatrice vedi un'evoluzione in questa Serie A?

"La Serie A è cresciuta tantissimo, il movimento ha fatto un salto in avanti incredibile ed è tutto molto più competitivo, ci sono ritmi piùelevati e quindi si alza l'asticella. La Fiorentina ora deve trovare quel qualcosa in piùper raggiungere risultati, però ha veramente tanto a disposizione, quindi è soltanto una questione di mentalità".

Che progetti hai nel tuo futuro?

"L'Alia non calciatrice sta ancora cercando di elaborare il momento del passaggio che è traumatico. Ho un nuovo progetto in atto che è a metà strada, però sono contenta e ritroverò sicuramente la mia strada".