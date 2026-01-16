Pablo Pinones Arce: "Siamo cresciuti. E la sosta ci è servita"

Alla vigilia di Fiorentina Femminile-Genoa Women, ha parlato il tecnico viola Pablo Pinones Arce: "Le ambizioni devono rimanere quelle avute dall'inizio, continuare a lavorare e migliorarsi, per cercare di continuare a costruire questa identità che vogliamo avere. All'inizio della stagione, in Women's Cup, le squadre, tutte, stavano provando varie soluzioni, ma credo che il Genoa abbia fatto una buona partita contro di noi, fino alla fine, ma la crescita che abbiamo avuto, il come abbiamo sviluppato il gioco, il come abbiamo affrontato questa prima parte di stagione, ci porterà a una gara diversa, più simile a quelle affrontate nell'ultimo periodo.

Peraltro, la sosta ci è servita, avevamo bisogno di staccare un po' e ritrovare le energie per questo periodo: siamo rientrate bene, le giocatrici hanno avuto l'atteggiamento giusto. Penso sempre che le partite siano differenti l'una dall'altra, è per questo che in settimana bisogna lavorare in un certo modo. Tutte le calciatrici si giocano le proprie possibilità, e tutte finora mi hanno dimostrato che vogliono giocarsela. Le tante gara ravvicinate ci porteranno a qualche cambio, ma so che sono tutte pronte per giocare, e di questo sono molto contento".